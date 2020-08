Ook ambulancier liet zich laatdunkend uit over Chovanec: "Dedain van de aanwezigen in de cel is onmenselijk" 

Er raken intussen ook alsmaar meer details bekend over het moment waarop Jozef Chovanec werd opgepakt, in een vliegtuig op de luchthaven van Charleroi. Verschillende getuigen die ook aan boord zaten van die vlucht, vertellen dat de man erg verward overkwam, maar niet meteen agressief was.

"Hij zat op de eerste rij, of hij had daar waarschijnlijk gewoon plaatsgenomen. En dan kwam de stewardess naar hem en ze vroeg hem op zijn ticket te tonen. Hij kon dat blijkbaar niet doen. In het begin reageerde hij zelfs niet", vertelt Roman Behúl.

Chovanec kon dus op een vertrekkensklaar vliegtuig geen boarding pass tonen. De politie werd erbij gehaald, maar het gesprek aan boord bleef moeilijk verlopen. "Ik had de indruk dat hij niet kon communiceren. Hij antwoordde niet. Hij herhaalde alleen maar dat hij recht had op de plaats en dat hij het toestel niet zou verlaten", aldus getuige Roman Behúl.

Uiteindelijk moet Chonavec toch het vliegtuig verlaten. "Ze namen hem mee. Maar hij was niet agressief, hij weigerde niet om met hen mee te gaan. Hij verzette zich niet." Roman Behúl stelt zich vragen bij het politieoptreden. "Ze zouden toch het verschil moeten zien of iemand ziek is en daarom niet kan praten of zijn documenten tonen, of dat het echt gaat om iemand die andere passagiers in gevaar kan brengen."