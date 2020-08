Met deze persconferentie heeft Jan Jambon zijn politieke geloofwaardigheid niet hersteld

Een van de belangrijkste vragen die nog niet helemaal waren opgelost was of Jambon loog over het feit dat hij zelf een ontmoeting had met de Slovaakse ambassadeur over het voorval. Tot nu ontkende Jambon met klem, maar op de persconferentie van vandaag moest de minister-president toch toegeven dat hij de ambassadeur kort had ontmoet.



"Als je het je niet herinnert, kan je ook niet liegen", zegt De Vadder daarover. "Alleen is het niet verstandig om als minister-president tot twee keer toe te zeggen dat je het je niet herinnert, wanneer de ambassadeur zelf duidelijk maakt dat hij je wel heeft onmoet. Dan moet je eerst rustig nadenken voor je reageert."

Jambon benadrukte dat zijn kabinet geen fouten heeft gemaakt, "maar daar gaat het niet over". "Hij heeft het verhaal naar zich toe getrokken, gezegd dat hij er niks over wist, tot twee keer toe. Hij heeft dit probleem zelf veroorzaakt. Dit heeft hem geen goed gedaan."