Jan Jambon (N-VA) geeft kort gesprek met Slovaakse ambassadeur toe, maar "ik herinner mij die vergadering niet meer"

"Maar er is gebleken dat er op 30 mei een opvolgingsbezoek is geweest van de ambassadeur aan mijn kabinet, waarbij ik hem zelf inderdaad ook kort heb gesproken. Ik herinner mij die vergadering met de hand op het hart niet meer", aldus Jambon. Hij stelt vast dat de ambassadeur zelf heeft verklaard toen geen bijkomende informatie heeft gekregen. "Ik mocht geen bijkomende info geven, want alles zat in het gerechtelijk onderzoek."

Jambon wijst erop dat het korte gesprek met de ambassadeur plaatsvond de dag na een aanslag in Luik, die door IS was opgeëist. Hij zou na dat gesprek trouwens naar Luik vertrekken. Hij was met andere woorden geconcentreerd op de gevolgen van de dodelijke aanslag in Luik.