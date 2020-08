Oud-Syriëganger Jejoen Bontinck duikt op als rapper in BBC-interview: "Heb buitengewoon verhaal te vertellen"

Al na een paar dagen belandde Bontinck in een IS-cel. "Daar heb ik James en John ontmoet, die goede vrienden van mij werden op het einde van mijn gevangenschap. Hij beweert al langer dat hij een drietal weken samen is opgesloten geweest met de Amerikaan James Foley, die later door terreurgroep IS is onthoofd, en met de Brit John Cantlie, die nog altijd vermist is.



In 2013 kreeg Jejoen Bontinck 3 jaar voorwaardelijk op een antiterrorismeproces in Antwerpen: een lichte straf, mede omdat hij tegen Sharia4Belgium had getuigd.

Zijn radicale verleden heeft hij inmiddels afgezworen. Hij zegt aan de BBC dat hij zij eerste album "Born again" zelf heeft geproduceerd en hoopt dat mensen hem een tweede kans gunnen. "Ik maak geen mainstream rap over naakte dames of grote auto's", zegt hij. "Ik heb een verhaal te vertellen en het is een buitengewoon verhaal."