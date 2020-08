Heeft president Trump bondskanselier Merkel gecharmeerd? Merkel: "Ach zo"  

Voormalig ambassadeur Grenell sprak eerder deze week op de Conventie van de Republikeinse partij, in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daar verdedigde hij het buitenlandse beleid van president Donald Trump.

"Als ambassadeur in Duitsland had ik vanop de eerste rij zicht op het America first-beleid van Donald Trump. Ik zou willen dat elke Amerikaan zou kunnen zien hoe president Trump onderhandelt in hun naam. Ik heb gezien hoe president Trump de bondskanselier van Duitsland charmeerde, terwijl hij erop aandrong dat Duitsland zijn bijdrage voor de NAVO zou betalen", klonk het.

Bondskanselier Merkel had de uitspraak kennelijk nog niet gehoord toen ze er gisteren een vraag over kreeg op een persconferentie. "Ach zo", reageerde ze met een veelzeggende blik. Waarna ze diplomatisch antwoordde dat ze geen commentaar geeft over interne gesprekken.