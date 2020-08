In "Vranckx: Taaie oudjes" reizen we naar Cuba. Omdat er door het jarenlange handelsembargo geen nieuwe auto's in het land binnenkwamen, konden de Cubanen niet anders dan blijven sleutelen om hun oude Amerikaanse sleeën rijdende te houden. Ze typeren na decennia nog altijd de straten en ze zijn niet kapot te krijgen, en dat is natuurlijk ook de verdienste van de vindingrijke bestuurders.