Winterslaap is een oud fenomeen, zo blijkt uit slagtanden 250 miljoen jaar oud familielid van zoogdieren

Lystrosaurus verscheen op de aarde nog voor de grootste massa-uitsterving die de aarde ooit gekend heeft, de Perm-Trias-massa-extinctie op het einde van de Perm-periode - die 70 procent van alle soorten van gewervelden op het land uitroeide. En het overleefde die op een of andere manier. Lystrosaurus wist nog 5 miljoen jaar in de Trias-periode stand te houden en verspreidde zich over grote delen van wat toen het enige continent op aarde was, Pangea. Daartoe behoorde ook wat nu Antarctica is.

"Het feit dat Lystrosaurus de massa-uitsterving op het einde van het Perm overleefde en zo'n grote verspreiding kende in het Trias, heeft ervoor gezorgd dat deze groep van dieren zeer goed bestudeerd is om aanpassing en overleven beter te begrijpen", zei mede-auteur van de studie Christian Sidor, professor biologie aan de University of Washington en de conservator van de afdeling paleontologie van het Burke Museum.

Paleontologen vinden fossielen van Lystrosaurus nu in India, China, Rusland, delen van Afrika en in Antarctica. De dieren werden tussen een kleine 2 meter en 2,5 meter lang en hadden geen tanden, op twee slagtanden in hun bovenkaak na.

Het zijn die slagtanden die het onderzoek van Whitney en Sidor mogelijk hebben gemaakt omdat de slagtanden van Lystrosaurus, net als die van olifanten, hun hele leven lang bleven doorgroeien. Een dwarsdoorsnede van de slagtanden leverde informatie op over de stofwisseling, de groei en mogelijke stress en spanning bij de dieren.

De onderzoekers vergeleken dwarsdoorsneden door de slagtanden van 6 exemplaren uit Antarctica met die van 4 dieren uit Zuid-Afrika. In de Trias-periode lagen de sites waar Lystrosaurus gevonden is in Antractica, op zo'n 72 graden zuiderbreedte, duidelijk binnen de zuidpoolcirkel, terwijl de sites waar de Zuid-Afrikaanse exemplaren werden gevonden, zo'n 900 kilometer meer naar het noorden lagen, buiten de zuidpoolcirkel.

De slagtanden uit de 2 gebieden vertoonden gelijkaardige groeipatronen, met lagen van dentine - tandbeen - die afgezet werden in concentrische cirkels zoals de jaarringen van bomen.

De Antarctische fossielen vertoonden echter een bijkomend kenmerk, dat niet of heel zelden werd gevonden in de slagtanden uit het meer noordelijk gebied: dicht op elkaar gelegen, dikke ringen die volgens de onderzoekers waarschijnlijk wijzen op perioden waarin er minder dentine werd afgezet als gevolg van langdurige stress.

"De dichtste parallel die we kunnen vinden voor de "stress-sporen" die we waargenomen hebben in de slagtanden van de Antarctische exemplaren, zijn stress-sporen in tanden die geassocieerd zijn met een winterslaap in bepaalde moderne dieren", zei Whitney.