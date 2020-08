Wit-Rusland legt de pers het zwijgen op, journalisten mogen niet meer werken of worden het land uitgezet

Kranten in Wit-Rusland ondervonden al een tijdlang moeilijkheden, ook om gedrukt en verspreid te geraken. En eerder deze maand vertelden Wit-Russische journalisten al dat ze waren opgepakt en mishandeld, ondanks het feit dat ze over een geldige accreditatie beschikten. Maar nu is dus op grote schaal actie ondernomen tegen de pers, volgens sommige bronnen zouden eergisteren in Minsk tot wel veertig journalisten zijn opgepakt. Ze zouden hebben geweigerd de foto's of het beeldmateriaal te tonen dat ze hadden opgenomen. (lees verder onder de foto)