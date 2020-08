Hulporganisatie Plan International: "20 miljoen meisjes wereldwijd kunnen niet meer naar school door coronacrisis"

Eerdere studies hebben al aangetoond dat een langdurige sluiting van scholen door een gezondheidscrisis een grote impact heeft. In Sierra Leona sloten de scholen in 2014 bijna een jaar lang vanwege de ebolacrisis. Na de crisis ging 16% minder meisjes tussen 12 en 17 jaar naar school. Ook toen waren veel meisjes tijdens de sluiting van de scholen verplicht om aan het werk te gaan, te huwen of werden ze zwanger. Een terugkeer naar school na de crisis zat er niet meer in. Ook na de financiële crisis van 2007 - 2008 viel het op dat minder meisjes naar school mochten blijven gaan. Volgens het Malala Fonds zullen na de coronacrisis 20 miljoen meisjes hun middelbare schoolcarrière niet verder zetten.



De voorbije 20 jaar is er veel vooruitgang geboekt in de wereld om meisjes gelijke kansen te geven om naar school te gaan. Zonder gerichte actie en investeringen van overheden, dreigen die inspanningen teniet te gaan. De economische impact van de coronacrisis is groot. In het verleden zijn na zo’n crisis fondsen van onderwijs doorgesluisd naar de gezondheidszorg en werd er niet langer geïnvesteerd in bijvoorbeeld voldoende leerkrachten. Door dat gebrek aan leerkrachten, is de motivatie ook kleiner om meisjes aan te moedigen om naar school te gaan, wat de klasgroepen alleen maar zou vergroten.