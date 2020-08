30 appartementen ontruimd na brand in Ledeberg

"Wat de oorzaak van de brand is, daar kan ik geen uitsluitsel over geven", zegt brandweerkapitein Erwin Van Damme. "Wel is het zo dat de rook via de technische kokers zich over het hele gebouw verspreidde, tot op de zesde verdieping. Bij onze aankomst was het ganse appartementsblok al ontruimd, nadat het brandalarm ook correct was afgegaan."

"Nadat we de brandhaard gevonden hadden, was die snel geblust", gaat Van Damme verder. "We hebben dan het gebouw verlucht. Er is 1 persoon, een longpatiënt, uit voorzorg naar de kliniek gebracht."