Antwerpen zoekt manier om "kindvriendelijk" te testen op corona bij start schooljaar

"We bespreken momenteel wat er mogelijk is met het personeel dat we ter beschikking hebben", zegt Stroobants. "Eén van de opties is om een soort mobiel team op te richten dat naar de school in kwestie kan gaan als er getest moet worden. We kunnen sowieso ook kindvriendelijk testen in het testdorp, maar we moeten nog even afwegen wat de beste en vooral ook meest haalbare manier is."

Het testdorp op Spoor Oost test sinds vorige week zo'n 400 mensen per dag, vooral terugkerende vakantiegangers. Ongeveer 1 op de 12 mensen testte positief, maar verwacht wordt dat dat cijfer de komende dagen zal dalen.