Biomateriaal uit spinrag verhindert infecties en bevordert genezing

De onderzoekers hebben tot nu toe de microbe-werende functie getest op twee soorten materialen uit spinrag: op films en coatings die maar enkele nanometer dik zijn en op driedimensionele hydrogel-geraamtes die kunnen dienen als startpunt voor de regeneratie van weefsel.

"Ons onderzoek heeft tot nu geleid tot een bevinding die absoluut baanbrekend is voor toekomstige onderzoeken. Meer bepaald is het zo dat de microbe-afstotende eigenschappen van de biomaterialen die we ontwikkeld hebben, niet gebaseerd zijn op giftige effecten, dat wil zeggen op effecten die cellen vernietigen. De doorslaggevende factor zit in structuren op nanometerschaal, die het oppervlak van het spinrag microbe-afstotend maken. Ze maken het onmogelijk voor ziekteverwekkers om zich vast te hechten aan deze oppervlakken", zei professor doctor Thomas Scheibel. Scheibel is de leider van de afdeling Biomaterialen van de Universität Bayreuth en een van de auteurs van de studie over de nieuwe biomaterialen.

"Een ander fascinerend aspect is dat de natuur opnieuw bewezen heeft dat ze het ideale rolmodel is voor zeer geavanceerde concepten voor materialen. Natuurlijk spinrag is zeer resistent aan besmetting met microben en het reproduceren van deze eigenschappen op een biotechnologische manier, beschouw ik als een doorbraak" zei professor doctor ingenieur Gregor Lang, het hoofd van de onderzoeksgroep Biopolymeerverwerking van de Universität Bayreuth en een van de twee hoofdauteurs van de nieuwe studie.

Bij het onderzoek heeft het team van Bayreuth samengewerkt met onderzoekers van de Universität des Saarlandes en de Justus-Liebig-Universität Gießen. De studie is gepubliceerd in Materials Today. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Universität Bayreuth.