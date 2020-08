Laatste tweet van "Black Panther"-ster Boseman breekt record, ook deze tweets gingen massaal de wereld rond

Een tweet van het account van Hollywoodacteur Chadwick Boseman is de meest gelikete tweet ooit. Het gaat om een tweet met zwart-witfoto waarin bekendgemaakt wordt dat Boseman overleden is aan de gevolgen van darmkanker. Het vorige record stond op naam van oud-president Barack Obama die in 2017 een ballonnetje opliet over racisme. Opvallend: in de top 5 van meeste gelikete tweets prijken er 4 van dit jaar.