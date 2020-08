Vandalen richten schade aan op boten in Leuvense Vaartkom

Het voorbije weekend zijn een aantal boten in de Leuvense Vaartkom gevandaliseerd. "Op het eerste zicht lijkt er nergens iets gestolen, maar dat is nog niet zeker", vertelt Marc Vranckx van de Leuvense politie. "Op dit moment heeft er maar één booteigenaar aangifte gedaan bij de politie. Volgens die persoon zijn er nog andere boten gevandaliseerd, maar van die eigenaars hebben we nog niks gehoord, vermoedelijk omdat ze dit weekend niet bij hun zijn boot geweest."

De politie roept andere mensen die een bootje in de vaartkom hebben liggen op om na te gaan of ook hun boot gevandaliseerd werd. Daarnaast zoekt ze ook getuigen. "Een aantal jongeren zou de steiger zijn opgelopen en zich toegang hebben verschaft tot een aantal boten", aldus Vranckx, "maar dat is niet zeker. We zoeken nog getuigen. We hebben een proces verbaal opgesteld, maar het is nog onduidelijk of het om vandalisme of inbraak gaat. Dat moet verder onderzoek uitwijzen."