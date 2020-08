Dode in Portland na confrontaties tussen Black Lives Matter-aanhangers en Trump-supporters

Op Twitter circuleren namelijk video's van een schietpartij in Portland. Er is te horen "we got a Trumper right here" - we hebben hier een aanhanger van president Trump. Daarop worden schoten gelost op een voorbijganger. Dat gebeurt op een plek bij een parkeergarage waar wat mensen rondlopen, maar niet midden de drukte of het kabaal. Het slachtoffer zou op zijn pet een opschrift hebben gedragen met "Patriot Prayer". Dat is een uiterst-rechtse groep uit Portland, die vaak in aanvaring kwam met de activisten van Black Lives Matter.

Zelfs over de dader wordt volop gespeculeerd. Uit de (onduidelijke) beelden wordt al afgeleid dat het mogelijk gaat om een - blanke - "Antifa". Een aanhanger dus van de extreem-linkse "anti-fascistische" beweging, die gewapend rondliep en van dichtbij schoot. Maar of dat zo is blijft op dit ogenblik onduidelijk. Het onderzoek is in volle gang, er is voor zover bekend zelfs nog geen verdachte gearresteerd.