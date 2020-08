Speelde opgepakte Franse kolonel NAVO-geheimen door aan Rusland?

Nog volgens Europe 1 is de man opgepakt toen hij met vakantie was in Frankrijk en zich opmaakte om weer naar Italië te vertrekken. De Franse contraspionage kwam de zaak op het spoor en schakelde het gerecht in. "Alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen" benadrukt defensie. De veiligheidsdienst DGSI hield de man in de gaten, de Fransen benadrukken dat zij de zaak zelf in gang hebben gezet, en dus niet een andere NAVO-bondgenoot zoals Italië of de Verenigde Staten.

De officier zou verre Russische verwanten hebben, en spreekt naar verluidt ook vloeiend Russisch. In Napels zou hij gezien zijn in het gezelschap van een man "van de Russische inlichtingendienst". Een Russische spion dus.

De zaak is nu in handen van het gerecht, daarom wil minister van defensie Florence Parly er niet meer over kwijt. Maar het zou dus best kunnen dat de Franse legerofficier uiterst gevoelige informatie van de NAVO heeft doorgespeeld aan Rusland. De verhouding van Frankrijk met het Atlantische bondgenootschap is al enigszins gespannen. De Franse president Macron pleit al langer voor een sterke Europese defensie. Hij noemde de NAVO vorig jaar ook "hersendood". De Navo ontstond na de tweede wereldoorlog, ook ons land is één van de stichtende leden. Het militaire bondgenootschap heeft als doel de gemeenschappelijke verdediging van de lidstaten.