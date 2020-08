Geel bouwt coronatestdorp waar 250 mensen per dag getest kunnen worden

Aan het ziekenhuis in Geel is er momenteel een drive-in om je te laten testen en er is ook een triagecentrum in de sporthal van de aangrenzende school. De school heeft de sporthal opnieuw nodig en daarom zal nu alles samengebracht worden in een testdorp met containers, naast het ziekenhuis.

"Het testdorp zal pas over een maand klaar zijn, maar het zal zeker nog een hele tijd nodig zijn", zegt Jan Flament, de directeur van Ziekenhuis Geel. "Uit internationale studies horen we dat we mogelijk nog 2 jaar met het coronavirus zullen zitten, dus er zal nog heel veel getest moeten worden. Ook alle mensen die voor andere zaken worden opgenomen in het ziekenhuis moeten steeds getest worden, we moeten kunnen garanderen dat het ziekenhuis een veilige omgeving is."



De stad Geel voorziet containers voor het testdorp die normaal gebruikt worden in scholen. Ze zullen speciaal ingericht worden zodat ze aan alle noden van een testcentrum voldoen. In het testdorp zullen zo'n 250 mensen per dag getest kunnen worden. Eind september zou het klaar moeten zijn.