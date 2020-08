Twee zusjes sterven bij stormweer in Italië

Het ongeval gebeurde vanmorgen op een camping in de kustplaats Marina di Massa, in Toscane. De twee slachtoffers sliepen met de rest van hun gezin in een tent, toen rond 7 uur een 4,5 meter hoge populier omver werd geblazen en op de tent viel.

Het 3-jarige meisje stierf ter plaatse, haar 14-jarige zus stierf even later in het ziekenhuis. Een andere zus liep lichte verwondingen op, de ouders bleven ongedeerd.

Er was slecht weer voorspeld in de regio. De windsnelheden vanmorgen haalden er bijna 100 kilometer per uur. Het Italiaanse gerecht heeft nu een onderzoek geopend om te kijken of er eventuele aansprakelijkheid is, de campinguitbater is al gehoord door de politie.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft via Twitter zijn medeleven betuigd aan de getroffen familie, die in Turijn woont maar enkele dagen vakantie doorbracht in Toscane. Ook andere politieke leiders reageren op het tragische voorval. "Weerswaarschuwingen mogen nooit onderschat worden", schrijft de president van de aangrenzende regio Ligurië bij zijn bericht op Twitter.