200 keer de Kemmelberg opfietsen: “Mijn familie en vrienden hebben me erdoor gesleurd”

In het donker en in de regen finishte Robbe Verstraete (28) uit Geluwe zaterdagavond rond 21.30 uur op de top van de Kemmelberg. Hij zat maar liefst 16 uur in het zadel om de hoogste heuvel van West-Vlaanderen 200 keer te beklimmen langs de langste kant met stijgingspercentages tot 20 procent. “Ik voel euforie, ik kan me niet slecht voelen op dit moment”, reageert Verstraete vlak na zijn aankomst onder een finishboog, die zijn familie en vrienden hadden ineen geknutseld. “Het is zot en onvoorstelbaar dat mijn familie en vrienden zo lang bleven supporteren en dat er altijd wel iemand was om mee te rijden. Zij hebben mij erdoor gesleurd op de moeilijke momenten.”