Met poncho en paraplu op wandel langs theatervoorstellingen

Het miezerweer kon de pret in geen geval drukken. “Bij aankomst kregen we zelfs een regenponcho”, vertelt een opgewekte vader. “We zijn heel blij dat we onze kinderen eindelijk weer kunnen later proeven van cultuur. Deze theaterwandeling is niet zomaar een alternatief, maar een volwaardige beleving. Wat mij betreft kan dit volgend jaar opnieuw in exact dezelfde vorm, corona of niet. Wij zullen er hoe dan ook terug bij zijn!”