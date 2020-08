Opnieuw duizenden betogers in Israël tegen premier Netanyahu

In Tel Aviv blokkeerden betogers verschillende straten, en bovendien was er in heel Israël protest op bruggen boven de snelwegen. De betogers willen dat Netanyahu opstapt. Het protest is, ondanks de coronapandemie, nu al weken aan de gang.

De betogingen tegen de premier zijn er om twee redenenen. Ten eerste is er nog steeds de aanklacht tegen Netanyahu wegens corruptie. En ten tweede vinden veel Israëliërs dat hij en zijn regering de coronacrisis fout heeft aangepakt. Net als bijna heel de wereld ging het land ook in maart in een lockdown, maar zijn de maatregelen veel te snel versoepeld, klinkt het. Pas na die versoepelingen is het aantal besmettingen en overlijdens fors toegenomen. Volgens cijfers van de gerenommeerde Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit zijn er op dit moment ruim 113.000 besmettingen geregistreerd in Israël, zo'n 900 mensen overleden er aan de longinfectie.