Italiaanse kustwacht haalt 200 opvarenden van zwalpend reddingsschip Banksy

Dit jaar alleen al zijn volgens de Verenigde Naties 443 mensen verdronken in de Middellandse Zee. Sinds de Internationale Organisatie voor Migratie de cijfers van vermiste migranten optekent, in 2014, zijn ze 33.400 mannen, vrouwen en kinderen wereldwijd vermist of gestorven tijdens hun tocht. Het grootste deel van hen, 18.500, raakte vermist op de centrale route over de Middellandse Zee, tussen Noord-Afrika en Europa. Maar vele anderen geraken niet eens tot aan de kust of sterven in de woestijn. De mensen die naar Europa willen oversteken, zijn de slechte economische of politieke toestand in hun Afrikaanse land ontvlucht.