Prins Laurent koopt CO₂-meters voor de klas van zijn kinderen na advies van virologen 

Prins Laurent heeft twee CO₂-meters gekocht voor de klas van zijn kinderen, om er de luchtkwaliteit te meten. Bij te veel CO₂ in de lucht is het tijd om de klas te ventileren en dat is ook goed in de strijd tegen het coronavirus. Waar er geen goede verluchting is, kunnen heel kleine luchtdeeltjes mogelijk het virus verspreiden. Prins Laurent had hierover advies gevraagd aan virologen.