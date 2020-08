Toenmalige voorzitter Leuvense studentenkoepel: "Sanda Dia was eerder al mikpunt van racistisch incident door Reuzegom"

Sanda Dia, van Mauritaanse origine, overleed in december 2018 tijdens een doopritueel om lid te worden van studentenclub Reuzegom. Naar de omstandigheden van die doop is destijds een gerechtelijk onderzoek geopend, het parket wil 18 clubleden voor de rechter laten brengen.

Maar al in oktober 2018 werd de Leuvense studentenkoepel Loko naar eigen zeggen geconfronteerd met problematisch gedrag tegenover Sandia Dia, toen tijdens een cantus georganiseerd door Reuzegom in een fuifzaal die werd uitgebaat door studentenkoepel Loko.

"Bij de afsluit van een cantus was er enorm veel afval achtergebleven, heel veel materiaal moest nog opgekuist worden. De club in kwestie, Reuzegom, is daar toen op aangesproken. Zij hebben één jongen teruggeroepen, één van hun drie schachten (kandidaat-lid van een studentenclub, red.). Het ging om een jongen met een andere huidskleur", vertelt Kenny Van Minsel, die destijds voorzitter van Loko was.