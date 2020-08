Trump bezoekt slachtoffers Laura, herdenking voor slachtoffers Katrina

Er was heel wat schade na de doortocht van Laura. Veertien mensen verloren tijdens het noodweer ook het leven de voorbije dagen. Honderdduizenden mensen zitten nog zonder stroom of drinkwater. Ook in Haïti en de Dominicaanse republiek was er veel schade en kwamen tientallen mensen om het leven.



Trump- zonder mondmasker en met een rode pet met opschrift "USA" op het hoofd - bezocht in de stad Lake Charles in Louisiana een door de orkaan getroffen wijk en een opslagplaats waar hulpgoederen werden verdeeld. Hij zei dat de FEMA, het agentschap dat instaat voor hulp bij rampen, al 2,6 miljoen liter water en 1,4 miljoen maaltijden heeft verdeeld.



"Ik heb geen enkele klacht gehoord", zei Trump op een korte persconferentie. "Louisiana heeft al veel dingen doorgemaakt met COVID-19 en nu dit, en ook andere zaken. Jullie hebben goed werk geleverd", zei hij in aanwezigheid van gouverneur John Bel Edwards en de directeur van FEMA.



In een ander deel van Louisiana, in de stad New Orleans, was er dan weer een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de orkaan Katrina. Het was zaterdag precies 15 jaar geleden dat Katrina over de stad trok en een spoor van vernieling en leed achterliet. Het grootste deel van New Orleans en de regio er rond stonden blank na nooit geziene overstromingen. Tot op vandaag is op sommige plaatsen de schade nog niet hersteld. Maar er was ook een bijzonder zware menselijke tol, Katrina eiste het leven van meer dan 1.800 Amerikanen.