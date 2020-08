Triagecentrum Beringen draait op volle toeren: "Vakantiegangers die zich niet laten testen, riskeren boete"

In de eerste week zijn in het triagecentrum in Beringen 330 mensen getest, dat is dus een belangrijke ontlasting van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder waar 386 testen zijn gebeurd. "We hebben in Beringen de mogelijkheid om de testcapaciteit per uur te verdubbelen en ook het aantal uren kan nog sterk uitbreiden, wat in het ziekenhuis niet meer mogelijk was," aldus dokter Johan Corthouts, de voorzitter van de huisartsenkring. Het is nu voorzien dat de containers blijven staan tot mei volgend jaar. De verantwoordelijken zitten trouwens nog met vraagtekens voor de komende periode zoals wat de terugkeer van de vakantiegangers zal betekenen, de start van het schooljaar en later in september van het academiejaar en ook de opstoot van een eventuele griepepidemie en allerlei infecties in het najaar.