Van ambassadeur in Duitsland naar eerste minister: naam van de nieuwe premier van Libanon is bekend

Van de nieuwe premier Adib is bekend dat hij al zeven jaar in functie was als ambassadeur in Berlijn. Daarvoor werkte hij aan verschillende universiteiten, in Libanon maar ook in Frankrijk. Als voorzitter van het studiecentrum voor het Midden-Oosten Cesmo schreef hij rapporten voor de Verenigde Naties en voor andere internationale organisaties. De nieuwe premier is getrouwd en heeft vijf kinderen. Hij zal dinsdag mogelijk al meteen de Franse president Macron ontmoeten. Want die had bij zijn vorige bezoek, na de explosie, gezegd dat hij begin september een nieuw bezoek aan Libanon brengt.