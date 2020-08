Viroloog Van Ranst pleit voor buitenlessen: "Elk uur dat je buiten les geeft, is een gewonnen uur"

"Dit gaat niet over ongelofelijke inspanningen die moeten gebeuren of dingen die voor altijd zijn. Eigenlijk is dat gewoon gezond verstand en is er geen enkele druk om dat te doen. Het is een advies van mij, een raad. Ik kan dat niet opleggen hé, ik ben niet de minister van Onderwijs. En je kan dat belachelijk maken, ja, dat weet ik ook wel. Maar waarom zou je dat doen, waarom tegenwringen? Het kan alleen maar helpen, al is het maar een beetje."

"Natuurlijk, iedereen heeft zijn limieten. Maar stel dat je een groot park hebt aan je school, dan kan je echt wel meer buiten doen. Elk uur dat je buiten les kan geven, is een gewonnen uur. En is het maar één of twee keer in de week, dan is het toch dat."