Vragen over geloofwaardigheid Jambon blijven: "Kleur van je das vergeten kán, gesprek met ambassadeur vergeten níet"

Kamerlid Tim Vandenput (Open VLD) is niet echt overtuigd. "Ik vind het ongeloofwaardig dat hij tot vorige week nog zei dat hij die ambassadeur niet had ontmoet, terwijl dat nu wel zo blijkt te zijn. Kijk, dat je niet weet welke kleur van plastron of schoenen je aan had tijdens die ontmoeting, begrijp ik. Maar dat je zegt dat je die niet hebt gezien, vind ik toch wel zeer ongeloofwaardig."

Vandenput vindt het ook merkwaardig dat Jambon in 2018 geen tuchtonderzoek heeft opgestart. "Door dat niet te doen heeft hij eigenlijk het hele politiekorps in de steek gelaten. Want de imagoschade nu is toch wel vrij groot."