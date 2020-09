12 werknemers van Recor Bedding in Genk besmet met coronavirus, fabriek is stilgelegd

De directie zegt dat de tijdelijk sluiting geen gemakkelijke beslissing is voor een bedrijf in crisistijden: “Het is een weloverwogen keuze die medisch-technisch gezien noodzakelijk is om onze werknemers te beschermen", zegt Charles Corthouts. "We nemen dan ook onze verantwoordelijkheid als bedrijf om door de zure appel te bijten zodat we op korte termijn de productie terug kunnen opstarten. Hierbij verwachten we wel dat al onze werknemers ook hun verantwoordelijkheid nemen en de opgelegde richtlijnen strikt volgen.”

Bij Recor Bedding in Genk werken 86 mensen. Meubelfabrikant Recor in Hasselt ging onlangs failliet.