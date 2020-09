Allemaal Amerikaan: oog in oog met Bill Ward

Hij is 78 jaar en woont in Foyil, op het grondgebied van de Cherokee Indianen in Oklahoma. Maak kennis met Bill Ward. Bill heeft zijn leven lang gewerkt in de bouw. Hij heeft veel bruggen hersteld, hij zat ook een jaar of vijf in het leger.

Ik kwam Bill tegen op de prairie van Oklahoma, terwijl hij op een zondagmiddag bisons aan het fotograferen was. Hij wordt daar rustig van, zegt hij. Zijn camera is goed gezelschap. Praten doet ie niet graag. Ik moest hem lang overtuigen voor hij zijn verhaal kwijtwilde.

Bill heeft twee volwassen zonen. Hij leidde een bewogen liefdesleven. "Ik had twee vrouwen in mijn leven", zegt hij, "de vrouw met wie ik twee kinderen kreeg, en mijn grote liefde, mijn minnares". "We moeten hier niet te lang over praten", mijmert hij. Bill is nu weduwnaar.

Bill Ward blijkt terug op zijn leven en vindt dat er geen droom onvervuld is gebleven. Oklahoma was alles wat hij in zijn leven nodig had. Alle schoonheid die hij wilde. Hij heeft ook Cherokeebloed in de aderen, en daar is hij erg trots op. Met zijn witte baard heeft hij niets van een indiaanse aanblik.

Wie naar Bill luistert, wordt helemaal rustig. Zijn manier van praten hypnotiseert bijna. "Mijn leven is rond", zegt hij. "Alles wat nog komt, is herhaling. Ik ben klaar." Een doordeweeks verhaal van schoonheid en troost. Oog in oog met Bill Ward.

Bekijk hier de video van Bill Ward: