Alternatief Gordelen: een week lang wandelen en fietsen rond Brussel, minister Weyts haalt tandem van stal

Het coronavirus doet zijn impact ook voelen op het Gordelfestival, de jaarlijkse fiets- en wandeltocht door de rand rond Brussel. Dat sportief evenement wil het Vlaamse karakter van die regio's in de verf zetten. Door corona is er dit jaar geen grote rit op één dag, maar kan je verschillende routes fietsen of wandelen, de hele week lang. Volgens de organisatie is er nog een extraatje: het moet de groenste editie ooit worden. Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) was deze maandagochtend aan de aftrap.