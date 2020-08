'Bodempaspoort' moet erosie in Vlaamse Ardennen tegengaan

Maïs is een gewas dat de bodem extra erosiegevoelig maakt. De plant is goed voor de hoogste erosierisicoklasse (per hectare, per jaar) van alle onderzochte gewassen (57 procent). De bodem vloeit er vooral weg op hellende en steile akkers. Ook de ajuinenteelt is extra erosiegevoelig (10 procent). Er bestaan daar zelfs geen oplossing om de erosie tegen te gaan. "Daarom sensibiliseren we de landbouwers om te schakelen naar andere teelten zoals gras of wintergranen. Daarbij is de bodem beter bestand tegen erosie", aldus Deproost.