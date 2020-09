Camera's in Gentse deelgemeente Ledeberg na vechtpartijen?

Buurtbewoners in deelgemeente Ledeberg zijn de overlast in de wijk door enkele jongeren beu na verschillende vechtpartijen op het Centrumplein. Ze vragen maatregelen, zoals camera's, de stad belooft dat te bekijken. "We nemen de situatie heel ernstig, er is extra toezicht van de politie. De leefbaarheid moet er opnieuw verbeteren. Er is constant overleg", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). Of dat ook betekent of er extra camera's komen, waar enkele bewoners op aandringen, is onduidelijk.