Controverse rond "WAP" van Cardi B: "Vrouwen die zingen over seksueel genot veroorzaken wel vaker ophef"

Ze werpt zich op als feministe in die zin dat ze dezelfde dingen wil kunnen doen als mannen. Een van haar bekende uitspraken is: "Sinds ik mannen ben beginnen te gebruiken, voel ik me zoveel beter over mezelf. Ik voel me zo machtig." Ze steekt haar ambities als rapper niet onder stoelen of banken. Tegelijk zet ze ook haar vrouwelijkheid graag in de verf. Ze schaamt zich niet over haar nep borsten en billen.

Op enkele jaren tijd groeide Cardi B uit tot een van de invloedrijkste rappers van het moment. Twee jaar geleden bracht ze haar debuutalbum "Invasion of privacy" uit. De plaat stond onmiddellijk op nummer één in de Amerikaanse hitlijsten en won de Grammy Award voor beste rap album. Cardi B is daarmee de enige vrouw die die award ooit won als soloartiest. In de Billboard Hot 100 stond ze al met vier singles op nummer 1. Dat deed geen enkele vrouwelijke rapper haar ooit voor.