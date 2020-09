Zaak-Chovanec: straks speciale zitting met minister Jambon en federale politie, deze vragen zijn nog onbeantwoord

Vraag blijft wat de minister en zijn kabinet precies wisten. Volgens het kabinet-Jambon was de ernst van het incident toen niet duidelijk. Ze kregen wel een politieverslag, maar daar werd niet gesproken over een Hitlergroet, over een vrolijke sfeer en over een agressief politie-optreden. Dat het politieverslag daar niets over zegt, is op z'n minst ook zeer opvallend.