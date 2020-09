De Kiem breidt drughulpverlening in Ninove uit. "Nieuw centrum voor mensen met problemen illegaal druggebruik"

Op basis van de cijfers van de andere ambulante centra in Ronse en Geraardsbergen denkt De Kiem dat het in Ninove tussen de 150 en 200 cliënten per jaar zal kunnen ondersteunen. "Ninove heeft een vergelijkbaar aantal drugsverslaafden met de andere provinciesteden," legt Dirk Vandevelde uit. "Het is zeker niet zo dat het druggebuik in dalende lijn is. Integendeel, het stijgt alleen maar. Wel zien we een verschuiving. Bijvoorbeeld waar je 10 jaar geleden in Ronse 70% heroïneverslaafden had, is dat aantal nu minder, maar gebruiken ze nu meer cocaïne, speed en amfetamine."