"Zet jezelf in voor wie het nodig heeft": jouw initiatief registreren voor De Warmste Week kan vanaf nu

Als je de handen uit de mouwen wil steken voor De Warmste Week dan kan je jouw initiatief vanaf vandaag officieel registreren op de website van De Warmste Week. Daar vind je ook meer informatie over de solidariteitsactie van de VRT. De bedoeling van de vernieuwde actie in de laatste week voor Kerstmis is om je persoonlijk in te zetten voor iemand anders, of voor jouw favoriete goede doel van De Warmste Week.