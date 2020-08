Wat is er met de doders van Chovanec gebeurd? Stel de juiste vragen aan de juiste mensen 

In ieder geval de politiek staat er machteloos naar te kijken. De pers ook. De juiste vragen worden niet gesteld. Het lijkt er op dat ook de politiek bang is voor die ongebreidelde macht. De pers stelt geen vragen omdat ze met de politie en de bepaalde magistraten in bed liggen voor het krijgen van scoops. Waarom was het doden van Jozef Chovanec trouwens geen scoop? Jan Jambon mag dan al dan niet sterke Jan blijken te zijn, hij is vooralsnog geen procureur des Konings, geen onderzoeksrechter en geen directe tuchtoverheid van één van de leden van de bende doders.

De macht van de politie en de magistratuur is een ongebreidelde macht geworden. Misschien door het verdwijnen van de nietigheden? Geen sancties meer mogelijk? Who knows.

Een disfunctie? Wie gelooft dat nu. Open toch eens uw ogen. Er bestaat tussen het parket, bepaalde magistraten en de politie sinds jaren een promiscue relatie. I scratch your back, you scratch mine. Samen hadden ze gehoopt dat de zaak in de doofpot zou geraken. Bewijs. De tot nog toe onbeantwoorde vragen waarop nooit een antwoord zal komen.

Wat doet de procureur des Konings? Hij vordert een gerechtelijk onderzoek. Een onderzoeksrechter wordt aangesteld. Wat doet die onderzoeksrechter? We weten het niet. Wat we wel weten, is dat de bende vrij blijft rondlopen. Meer nog de bende blijft gewoon haar dagelijkse taken verder uitvoeren.

Van de feiten is proces-verbaal opgemaakt. Te onderzoeken of daarin de feiten juist zijn weergegeven. Valsheid in geschrifte? In ieder geval de procureur des Konings in Charleroi neemt kennis van de beeldopname.

Maar die doders, wat is daarmee eigenlijk gebeurd? De Chauvins. En wie is verantwoordelijk voor het feit dat naar die dames en heren nog geen vinger is uitgestoken?

De USA van Trump staat in vuur en vlam. En hier? De aasgieren werpen zich op Jan Jambon. Jan Jambon is voor de politiekers, media en tjeef met de klak, de pispaal. Jan Jambon heeft gelogen of slecht gecommuniceerd. Wat een spel.

Jozef Chovanec is dood. Jozef Chovanec is gedood. Jozef Chovanec is gedood door een zich vermakende bende. De bende bestond uit politie en medische hulpverleners. George Floyd is dood. George Floyd is gedood. Derek Chauvin vertrok geen spier bij het doden.

