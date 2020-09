Drukte in Antwerpse uniformwinkel: "We zijn van 's ochtends vroeg tot 's nachts bezig om iedereen op tijd aan een uniform te helpen"

Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar moeten heel wat ouders en leerlingen nog een nieuw schooluniform gaan kopen. In uniformwinkel "The Robin Store" op de Leopoldplaats in Antwerpen was het de laatste dagen en weken dan ook erg druk. "Omwille van corona was het dit jaar extra hectisch omdat de ouders nog maar enkele weken weten dat het nieuwe schooljaar van start kan gaan."