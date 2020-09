Fietsende moeder en dochter gegrepen door vrachtwagen in Lanaken, de vrouw is overleden

Het dodehoekongeval gebeurde op het kruispunt van de Waterstraat en de Wijngaardstraat in Lanaken. "De vrouw fietste met haar kindje in de straat", vertelt een buurtbewoner. "De vrachtwagenchauffeur heeft hen niet gezien en de vrouw is onder de wielen terecht gekomen. Maar de chauffeur had er niets van gemerkt. Ik heb moeten claxonneren om hem te doen stoppen." Het dochtertje van de vrouw, dat achterop de fiets zat, werd weggeslingerd.