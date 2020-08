Franse president Macron ontmoet Fairuz, levende legende van het Arabische lied en symbool van Libanon

Fairuz, het Arabische woord voor "turkoois" is het pseudoniem van Nouhad Haddad. Ze werd (ongeveer, zeker is dat niet helemaal) 84 jaar geleden geboren in Libanon in een maronitisch-christelijke familie. Ze injecteerde de traditionele Arabische muziek met een flinke scheut westerse klassiek, jazz of Latijns-Amerikaans. Het resultaat is een mix van oriëntaals en westers.