Goed nieuws voor de 86 kinderen uit Assenede die in quarantaine moesten na zomerkamp. "Toch naar school!"

Eind vorige week moesten in Assenede 86 kinderen in quarantaine nadat twee deelnemers aan een zomerkamp positief hadden getest op Covid-19. Het kamp was gestart op maandag 24 augustus en ging door in de gemeentelijke sporthal. Omdat de deelnemers aan het sportkamp één sportbubbel vormden, kwamen alle deelnemende kinderen heel waarschijnlijk in contact met de kinderen in kwestie. Daarom ging het om hoog risico contacten. Alle kinderen en hun begeleiders moesten in quarantaine tot en met maandag 7 september.