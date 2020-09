Goede toeristische zomer ondanks corona

Toerisme Limburg ging horen bij zo'n 250 logementen. Uiteindelijk klokt de logiessector af op een mooi resultaat met zelfs twee procent méér zomerbezetting dan vorig jaar. Maar dat maakt het jaar natuurlijk niet goed, want het voorjaar was rampzalig. Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg (Open VLD): "We zijn natuurlijk blij met het mooie resultaat in de zomer. Maar we moeten realistisch zijn: het was een rampjaar, in het voorjaar was de bezetting nul. En de maatregelen rond corona hebben extra kosten met zich meegebracht."