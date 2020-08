Twaalfrittenkaart NMBS vanaf vandaag aan te vragen, vanaf 5 oktober te gebruiken

"Het doel van de maatregel is om de Belgen aan te moedigen de trein te nemen om ons mooie land en al zijn facetten te ontdekken of te herontdekken of om een reis naar keuze te maken", zegt minister van Mobiliteit François Bellot (MR) in een persbericht. "Het is een kans bij uitstek om de trein uit te proberen in het dagdagelijkse leven."