Heuvelland erg gevoelig voor erosie

Het ILVO, Instituut voor Landbouw en Visserij onderzoek in Merelbeke, werkt aan een 'bodempaspoort' voor landbouwgronden. Het is een soort medisch dossier dat meer kennis kan puren uit aan elkaar gekoppelde bodem-databases van meerdere jaren. "Je ziet dan beter hoe de bodemkwaliteit evolueert, en die is superbelangrijk in het beletten van erosie. Bodems met voldoende humus, koolstof, bodemleven en een goede waterhuishouding (geen verdichting) zijn cruciaal om afstromend water en erosie tegen te gaan. Met het paspoort zie je meteen welke gewassen er in het verleden op een akker zijn geteeld, hoe het veld is bewerkt en waar en waarom er problemen ontstaan ", zegt Greet Ruysschaert van ILVO. Over enkele jaren moet het systeem raadpleegbaar zijn.