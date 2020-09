Hoog tijd om de rechten van de rusthuisbewoner en zijn familie te garanderen

Zorgbehoevende ouderen verblijven vandaag gemiddeld anderhalf jaar in een woonzorgcentrum. Het beleid zet in op zo lang mogelijk thuis wonen en rekent voor de zorgondersteuning in de eerste plaats op de familie (vermaatschappelijking van zorg).

Als het thuis niet langer kan en de oudere wordt opgenomen in het WZC wordt de familie radicaal ‘ontlast’ van alle zorg. Enkel bezoek op maat van het WZC kan nog. Ook al weet de familie na al die jaren mantelzorg wat best is voor vader of moeder, het is de voorziening die voortaan beslist wat best is.

Als de oudere thuis woont en zorg nodig heeft verwachten we van de familie dat ze haar verantwoordelijkheid neemt. Eenmaal in de voorziening wordt de familie gereduceerd tot lastige pottenkijker. Waarom de familie niet inschakelen om het zorgpersoneel bij te staan zodat ook het welzijn van de bewoner gegarandeerd is ?

