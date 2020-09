Jonge vrouw overleden na crash op E17 in Deinze

Een man die in het voertuig zat kon zelfstandig uit het wrak kruipen en liep lichte verwondingen op. De twee andere slachtoffers zaten gekneld. “We zijn 40 minuten bezig geweest om de twee passagiers te bevrijden”, vertelt brandweerluitenant Marc Naessens. “Dat ging moeizaam omdat de wagen volledig in de bomen vast zat. Jammer genoeg kwam alle hulp te laat voor een meisje dat rechts vooraan zat. Een ander meisje liep een zware hoofdwonde op en is in levensgevaar overgebracht naar het UZ in Gent.”