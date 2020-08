Journalist en Kremlin-criticus zwaar toegetakeld na aanval in Moskou

Zjoekov is een bekende blogger in Rusland. Hij had lang een populair politiek videokanaal. Maar in december vorig jaar werd hij veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar met uitstel voor het “aanzetten tot extremisme” op zijn politieke blog. De rechter legde de jongeman ook een verbod op om de komende twee jaar een eigen website te onderhouden.



Sindsdien werkt hij voor radiozender Echo Moskvy. Zjoekov interviewde onder meer de bekende activist en oppositieleider Aleksej Navalny, die momenteel in een Berlijns ziekenhuis wordt behandeld voor mogelijke vergiftiging.