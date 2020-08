Cultuursector start morgen in code geel, net als het onderwijs: “Duidelijkheid voor organisatoren én gemeenten”

De beslissing om ook in de cultuursector te werken met een systeem van kleurencodes is nationaal genomen, maar wordt lokaal toegepast. Dat betekent dat voor verschillende gemeenten andere kleurencodes kunnen gelden, al naargelang het aantal besmettingen op een bepaald moment. Het is aan de gemeenten of provincies om op basis van de lokale situatie een kleurencode te bepalen en daar helder over te communiceren. “Dit biedt zekerheid en stabiliteit, zowel voor de organisatoren als voor de gemeenten zelf", zegt Johan Penson.

“Op deze manier is het duidelijk voor een organisator waarmee hij rekening moet houden in een bepaalde fase, en gemeenten weten zo wat er kan bij een bepaalde besmettinsgraad. Op die manier vermijden we dat lokale besturen lukraak evenementen gaan schrappen, zoals we gezien hebben deze zomer, puur omdat ze niet goed weten waar ze aan toe zijn.”